Justiça revoga prisão preventiva de ex-sargento da PMAC, mas impõe uso da tornozeleira eletrônica

No último dia 24, a Justiça do Acre determinou a revogação da prisão preventiva do ex-sargento da Polícia Militar do Acre (PMAC), Erisson de Melo Nery, acusado de atirar no estudante Flávio Endres Ferreira durante um incidente em um bar na cidade de Epitaciolândia, interior do estado. A decisão judicial concedeu a Nery a liberdade, mas com uma série de medidas cautelares em vigor, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e restrições de aproximação em relação às vítimas e testemunhas do caso.

A prisão do ex-militar ocorreu em novembro de 2021, após um conflito no qual ele teria disparado contra o estudante, resultando em acusações de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Além disso, Nery enfrenta acusações de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e lesão corporal grave.

O ex-sargento da PM também enfrenta acusações relacionadas a outro caso de extrema gravidade: a morte de um adolescente de 13 anos, ocorrida em 2017. Ainda pendentes de julgamento, essas acusações ampliam o quadro de controvérsias em torno do ex-militar.

O desenrolar dos eventos levou à expulsão de Nery da corporação em fevereiro deste ano pela Polícia Militar do Acre. A decisão de expulsão foi tomada após a instituição entender que o ex-sargento agiu de forma incompatível com os princípios e conduta esperados de um policial, ao efetuar disparos contra o estudante.