Kinho Brito assume responsabilidade por eliminação do Galvez na 1ª fase da Copa do Brasil

O técnico Kinho Brito não procurou culpados e assumiu a responsabilidade pela eliminação do Galvez na 1ª fase da Copa do Brasil. O Imperador perdeu por 4 a 1 na última quinta, 17, para o Porto Velho, na capital de Rondônia, e fechou a temporada com mais um insucesso.

“Foi frustrante. Tomamos três gols em dez minutos e existem detalhes no futebol difíceis de explicar. Tínhamos condições de avançar”, comentou Kinho Brito.

Não quis entrar em campo

O atacante Kikinha, contratado por empréstimo ao Rio Branco, se negou a entrar em campo na segunda etapa do confronto contra o Porto Velho. O preparador físico Elison Silva pediu para o atleta acelerar o aquecimento, mas Kikinha não quis jogar.

Temporada muito abaixo

O Galvez disputou Copa São Paulo, Campeonato Estadual e Copa do Brasil e em nenhuma competição conseguiu os resultados esperados. A equipe foi eliminada na 1ª fase da Copinha e na Copa do Brasil e no Estadual ficou na semifinal, perdendo a oportunidade de lutar pelo bicampeonato.