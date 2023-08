Um vídeo antigo da atriz Kirsten Dunst voltou a viralizar na internet. Nele a atriz compartilha detalhes sobre o beijo que trocou com o astro Brad Pitt durante as filmagens de ‘Entrevista com o Vampiro’ (1994), na ocasião ela tinha apenas 11 anos, enquanto o ator já tinha 31 anos.

Mais sobre o assunto “Você realmente odiou beijar o Brad Pitt?”, pergunta a entrevistadora para a jovem atriz. Dunst respondeu prontamente: “Sim. Quer saber? Eu amo o Brad Pitt, ele é muito legal. Só acho constrangedor. Eu tenho 12 anos e ele 31. Ele é um homem, por que eu ia gostar de beijá-lo?”. Assista ao vídeo aqui. O vídeo, gravado há quase 30 anos, voltou a gerar debates e interações nas plataformas. “Eu nunca vi, mas minha mãe odiou esse filme por esse motivo. Ela sempre dizia ‘aquela garotinha’ como se algo ruim tivesse acontecido”, comenta uma internauta. Outro comentário demonstrou surpresa com isso ter acontecido. “Eles fizeram isso com ela na frente de todos?”, questinou. Até o momento Kirsten Dunst, hoje com 41 anos, e Brad Pitt, 59 anos, não se pronunciaram sobre a entrevista de 1994