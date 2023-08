Lexa surge ousadíssima de fio-dental e calça transparente: ‘Gata trabalhadora’

A cantora Lexa anda mais que poderosa por aí! Ela está disputadíssima com a mega agenda de shows lotada e mostrou tudo nas redes sociais no último sábado 19/08, mostrando um look transparente que realçou seu corpão.

No final de semana, a famosa foi à Minas e São Paulo, onde fez duas apresentações nas diferentes cidades. Neste domingo, 20/08, ela fez uma performance marcada no Rio de Janeiro, em Belford Roxo.

Em uma publicação no Instagram, a beldade mostrou alguns cliques de bastidores, também no jatinho em que viaja de um estado para o outro e enalteceu seu trabalho com a legenda: “Uma gata trabalhadora! Ontem fiz 2 shows e foram legais demais! Bora que tem mais um hoje…”.

Usando uma calça transparente e fio-dental, a musa roubou a cena com sua boa forma e corpo escultural. Nos comentários os fãs reagiram a tamanha beleza e escreveram coisas como: “Musa”, “Linda” e “Maravilhosa”.

Veja Lexa de look transparente: