Líder do governo de Gladson na Aleac diz que Lula “está abraçando o Acre”

A deputada estadual Michelle Melo (PDT), líder do governo Gladson Cameli na Assembleia Legislativa do Acre, voltou a falar sobre a relação do Executivo Estadual com o governo Lula.

Na sessão desta quarta-feira (23), Michelle disse que é satisfatório ter um ‘presidente que abraça o Acre’. A deputada informou que durante agenda em Brasília, conversou com a vice-líder do Governo na Câmara dos Deputados, para agradecer ao governo federal pelos recursos enviados ao Acre.

“Ela me deixou claro que em todas as pautas, do governo federal, há um carinho enorme para o nosso Acre. Há uma vontade do presidente Lula em trazer benefícios para o nosso Acre”, disse.

O governo Lula anunciou no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que o Acre será contemplado com R$ 26 bilhões para serem aplicados em projetos e obras considerados essenciais para o Estado. Dentre elas: a construção do Hospital Universitário da Ufac, da Nova Maternidade de Rio Branco, novas moradias populares e reconstrução da BR-364.