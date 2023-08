Loja conceito do Sebrae traz artesanato com borracha e marchetaria na Expoacre

Um dos destaques do galpão do Sebrae é a loja conceito com artesanato acreano, em parceria com o governo do Estado. Segundo o coordenador do artesanato e turismo do Sebrae, Aldemar Maciel, a loja tem uma seleção de produtos, com uma curadoria dos itens mais vendidos e premiados.

“São bastante procurados. Inclusive, há uma galeria com os artesãos que foram premiados. A gente tem um espaço vazio, que diz que o próximo pode ser você, porque o Sebrae tem uma metodologia de trabalho, na qual os artesãos que a gente começou a trabalhar, muitos faziam mais simples e com o nosso portfólio de ações que vai desde a parte da gestão, finanças, design e apresentação de mercado, catálogos e produtos”, disse.

Aldemar falou ainda o mercado diversificado, entre colecionadores e compradores. “Nós temos aqui peças que já participaram do São Paulo Fashion Week e que fazem parte do mercado de moda e de luxo, nós temos aqui peças também que são vendidas para lojas de artesanato que revenda esses produtos e, por exemplo, nós participamos de feiras nacionais e internacionais”, explica.

Para Aldemar, as participações em feiras e a grande movimentação na loja conceito demonstra que o produto e a cultura material é valorizada e desperta interesse em outros mercados.

“A gente leva os produtos e traz dinheiro, que acaba circulando e e gera emprego, gera renda para essas pessoas que são seringueiros que moram nas reservas de extrativistas, indígenas que moram nas aldeias, artesãos que moram em Rio Branco, então isso tudo acaba gerando e impactando em ocupação e renda pra essas populações tradicionais da zona rural mas também população urbana que tem no ofício do artesanato uma forma de gerar sua própria renda”, finaliza.