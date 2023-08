Loja ‘Mundo das Utilidades’ reinaugura espaço com promoção e serviço delivery

Nesta sexta-feira, 04, a loja ‘Mundo das Utilidades’ reabriu suas portas após uma reestruturação completa. Localizada na Benjamin Constant, o espaço foi reaberto com um ambiente totalmente renovado e moderno, a loja promete, inclusive, proporcionar uma experiência de compra única para seus clientes.

A reinauguração veio acompanhada de uma novidade, com dois novos ambientes, 1 de preços variados acima de 10,00 – ambiente 2 com preços únicos de 6,00 e 10,00. Outra novidade é o vendedor exclusivo on-line (para WhatsApp e direct).

Para quem quer saber das novidades diárias da loja e promoções semanais se cadastre no número: (68) 99954- 4885. A loja tem um mundo de coisas para casa e empresas, entre eles, utensílios, decoração, brinquedos, papelaria, jardinagem, ferramentas, panelas, organizadores, lixeiras, para restaurantes, sandálias, tapetes e muito mais.

Uma grande novidade para esta reinauguração são os Influencers da loja tem 10% no cupom de desconto: @casinha_lili @gleicyoliveiraoficial , @yorranissouzaoficial , @thalyta.souzaaaa .

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, participou da reinauguração, e conversou com os influenciadores que explicaram as novidades da loja. Confira: