Lorena desfalca Assermurb no clássico contra o Atlético

A zagueira Lorena é desfalque certo na Assermurb no clássico contra o Atlético programado para quinta, 17, às 17 horas, no Florestão, pela primeira fase do Campeonato Estadual de Futebol Feminino.

“A Lorena tem problema para liberação do emprego e por isso não joga. É um desfalque importante, mas temos boas opções”, explicou a diretora da Assermurb, Socorro Siqueira.

Fechou preparação

Com um treino técnico realizado nessa terça, 15, no campo da Assermurb, o elenco fechou a preparação. A partida é cercada de muita rivalidade e quem vencer assume a liderança da primeira fase.

Meta é o bi

Com a base mantida da disputa do Campeonato Brasileiro, a Assermurb quer a conquista do bicampeonato para retornar ao torneio nacional na temporada 24.

Lorena será uma ausência importante na Assermurb/Foto ContilNet