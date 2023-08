Luciana Mello termina casamento após 14 anos, e ex assume nova relação um mês depois

Luciana, de 48 anos, continua seguindo o ex-marido e manteve em seu feed no Instagram as fotos em família e de momentos dos dois, sozinhos, como as do dia do casamento. Ike arquivou a maior parte dos registros em que só ele e Luciana estavam juntos, quando costumava se declarar a ela. O fotógrafo continua seguindo a ex-mulher e a agradeceu, publicamente, no Dia dos Pais pelo casal de filhos que deu a ele.