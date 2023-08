Ludmilla contrata coreógrafa de Prince e Chris Brown para trabalhar em show do The Town

Ludmilla quer fazer um show inesquecível no The Town 2023! Uma das atrações nacionais do Palco Skyline, o principal do evento, no dia 7 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, ela contou que contratou uma coreógrafa norte-americana para trabalhar em suas coreografias. Trata-se de ninguém menos do que Nicole Kirkland, profissional que já trabalhou com Prince, Chris Brown, Kehlani e Saweetie.

A cantora antecipou que já está ensaiando com Kirkland no Brasil. “Trouxe a Nicole Kirkland lá de Los Angeles pra trabalhar nas coreografias do meu show do The Town. Ela é braba e já trabalhou com a Kehlani, Saweetie, Prince, Chris Brown e um monte de artistas. Ontem (domingo) passamos a coreografia de ‘Sintomas de Prazer’ e assim… Vocês não estão preparados!”, anunciou.

Após assistir ao show de Beyoncé em Amsterdam, Holanda, no mês de maio, a cantora disse aos fãs que tinha se inspirado na performance da intérprete de “Halo”, “Crazy In Love” e “Sweet Dreams” para montar a apresentação no festival, dos mesmos criadores do Rock in Rio, em São Paulo. “Minha equipe que se prepare para o show do The Town”, avisou na ocasião.