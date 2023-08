Luísa Sonza perde 100 mil seguidores após lançamento de single com teor sexual

Luísa Sonza movimentou as redes sociais com o lançamento do single Campo de Morango, primeira música do álbum Escândalo Íntimo, que será lançado no próximo dia 29 de agosto. A artista apostou em uma canção e clipe com teor sexual e deu o que falar nas redes sociais.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, a artista explicou que lançar o single como primeira música do álbum foi a a estratégia que ela encontrou para justamente provocar os haters. “Todo mundo duvidou de mim, queriam que eu chegasse com uns ‘conceitão’, tipo ‘Surreal, ‘Penhasco 2’… Eu falei ahn, ahn [não]. Vamo botar o dedo na ferida e lançar ‘Campo de Morango’”, diz. “E ainda cortei a metade da música! Sabia que a música era maior? Eu cortei metade”, diz aos risos.

Vale recordar ainda que os fãs e o público em geral estavam envolvidos pela forte promoção que Sonza vinha fazendo, com imagens do clipe, que prometia ser muito conceitual. Muitos, inclusive, apostaram que ‘Penhasco 2’ viria como single. Contudo, foram decepcionados ao ouvirem a letra de ‘Campo de Morango’.