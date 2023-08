Lula passa o final de semana na Amazônia e deve assinar programa que vai beneficiar o Acre

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve chegar à cidade de Parintins, no Amazonas, na manhã desta sexta-feira (4), para uma viagem de seis dias pela região Norte do país. Não será, no entanto, desta vez que o presidente visitará o Acre em seu terceiro mandato, o que ele já anunciou que fará muito em breve, ainda neste semestre do ano, para inaugurar escolas federais.

VEJA MAIS: ‘Nenhum presidente colocou mais recursos no Acre do que eu’, diz Lula ao anunciar vinda ao estado

Lula permanecerá na Amazônia até a próxima quinta-feira (10), quando participará da Cúpula da Amazônia em Belém (PA), onde receberá líderes de todos os países que abrigam a floresta tropical durante a Cúpula da Amazônia.

O objetivo é organizar uma proposta comum a ser apresentada aos principais fóruns internacionais que tratam da preservação do meio ambiente e das consequências das mudanças climáticas.

Lula tem uma série de compromissos na região, com passagens também por Santarém e Belém. Será a primeira vez em 45 anos que países da região se reúnem. O primeiro compromisso programado do mandatário é o anúncio de retomada do programa Luz Para Todos, na Praça Digital de Parintins.

O programa tem como objetivo garantir o fornecimento de energia elétrica à população brasileira residente em regiões remotas da Amazônia Legal. “A iniciativa tem como base ações de combate à pobreza energética e de valorização e respeito à cultura de povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais”, diz a apresentação do programa do governo federal.

Ainda em Parintins, Itacoatiara (AM) e Juruti (PA), será apresentado o programa que deverá ser inserido ao Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica. Lula deve passar o fim de semana descansando em Alter do Chão (PA), no distrito de Santarém (PA).

Na segunda-feira (7), o presidente e o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, inauguram a Infovia 01, em Santarém (PA), que deve levar conectividade para cerca de 3 milhões de brasileiros. A programação está prevista para começar às 10h, no horário de Brasília.

SAIBA MAIS: Pimenta: novo PAC prevê mais de R$ 1 bi em obras para o Acre incluindo até infovia

A Infovia 01 faz parte do programa Norte Conectado e está ligando Santarém (PA) a Manaus (AM) por meio de 1,1 km de cabo de fibra óptica implantado no leito dos rios amazônicos. O Programa conta, no total, com oito infovias – que irão atender 59 municípios nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima.

Na terça-feira (8), o presidente Lula recebe líderes dos oito países amazônicos (além de outros convidados) para uma reunião na capital paraense, Belém. Na cúpula, os países deverão atualizar o Tratado de Cooperação Amazônica (TCA), que foi assinado em Brasília em 1978 e prevê ações conjuntas para equilibrar a proteção da floresta com o desenvolvimento econômico. A reunião tem a presença confirmada do governador Gladson Cameli.

VEJA TAMBÉM: Gladson confirma novo encontro com Lula e diz que vai se reunir com outros presidentes

A maioria vai enviar seus chefes de Estado, mas Suriname e Equador, por questões de política interna, deverão ser representados por ministros. Os demais países amazônicos são Brasil, Bolívia, Colômbia, Guiana, Peru e Venezuela.

O novo documento deverá focar na parceria entre os países, no entanto, enfatizando que cada um tem soberania sobre seu território, bem como particularidades. Desse modo, no caso da cobrança por recursos estrangeiros, por exemplo, ficará definido que cada país tem autonomia para decidir como gerir essa verba.

Após a programação no Norte, o presidente volta à Brasília antes de viajar para o Rio de Janeiro, onde participará da cerimônia de expansão do BRT na quinta (10); e do lançamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), iniciativa de investimentos do governo em ações de infraestrutura públicas e de parcerias público-privadas, na sexta-feira (11).