Mãe abandona duas filhas autistas na frente da casa do pai e vai embora

Um caso de abandono de incapaz foi registrado na unidade de segurança pública de Sena Madureira nesta semana. Informações indicam que uma mãe largou as duas filhas em frente à residência do ex-marido e seguiu em um carro para Rio Branco. As meninas têm 13 anos.

Na unidade de segurança pública, o pai das meninas explicou que, em datas passadas, houve uma audiência e ficou determinado que as meninas ficariam provisoriamente com a mãe enquanto ele cuidaria do outro filho que é autista e precisa de um acompanhamento especial.

Antes que houvesse outra determinação da justiça, a mãe resolveu por conta própria se desvincular dos cuidados com as filhas. Ela arrumou as malas das meninas e as deixou na lateral da Rua.

O Conselho Tutelar de Sena Madureira também foi acionado. As duas meninas foram para o abrigo municipal onde se encontram até o momento atual.

O pai delas explicou que não teria condições de acolher as duas porque o menino que ele cuida apresenta, às vezes, comportamento agressivo.

A justiça deverá adotar as medidas cabíveis em relação ao caso.