Mãe de Larissa Manoela quer reconciliação com atriz: “Coração dilacerado”

O advogado Evaristo Martins de Azevedo, responsável pela defesa de Silvana Taques e Gilberto Elias dos Santos, afirmou que o conflito entre a atriz e os pais não é litigioso, ou seja, quando há contestação na Justiça. Em entrevista ao Gshow, o profissional evitou entrar em detalhes sobre a briga, mas garantiu que os pais da atriz querem resolver a situação de forma tranquila.

No domingo (13/8), Larissa concedeu entrevista exclusiva ao Fantástico, acusando os pais de não repassar para ela quase dela do que ela ganhava como artista desde que iniciou sua carreira, aos 6 anos de idade.

Azevedo afirma que, desde então, Silvana estaria recebendo ataques e ameaças. “A Silvana tá muito disposta a resolver essa situação. Mais do que resolver, é algo que transcende a isso. Ela tá muito triste. Com o coração dilacerado com os ataques que ela tá sofrendo”, revelou o advogado.

“Ela não vai responder a esse ataque de forma nenhuma. Ela ama a filha dela e não vai usar a imprensa como meio de difamação ou de briga. Ela só quer transmitir amor e empatia. E quer transmitir pros fãs da Larissa que o melhor caminho é o da serenidade, amor e empatia. Ela pode namorar quem ela quiser, como sempre pôde”, continuou o advogado.

“A Silvana não vai entrar num confronto de sensacionalismo. Ela ama a filha e não vai resolver isso com fofoca. É uma coisa de família, ela quer resgatar e reunir a filha na família dela (…) A Silvana quer que haja uma reconciliação”, disse.