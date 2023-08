Mãe de Larissa Manoela virou sócia de fábrica com dinheiro da filha em meio à crise familiar

Além do patrimônio de R$ 18 milhões “doado” por Larissa Manoela, Silvana Taques tem agora uma fábrica de sorvetes. A mãe da atriz se tornou sócia do empreendimento, no Paraná, em agosto do ano passado. Época em que já vivenciava uma crise com a filha e que também começaram as transferências bancárias entre as contas das empresas e as pessoais.