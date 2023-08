Mãe é presa por produzir conteúdo pornográfico com o filho de 1 ano

Uma jovem, de 18 anos, acabou presa por produzir, armazenar e vender pornografia infantil envolvendo o filho, de 1 ano. A mulher foi detida em flagrante na cidade de Abadia de Goiás, na região metropolitana da capital goiana. A prisão ocorreu nessa quinta-feira (10/8), e ela confessou o crime.

De acordo com a Polícia Civil, a mãe da criança é garota de programa e produzia vídeos de conteúdos sexuais envolvendo o próprio filho. O caso foi descoberto depois que a mulher publicou uma das filmagens em um aplicativo de troca de mensagens.

A suspeita foi localizada pela polícia na casa de uma tia. Com ela, foram encontrados vídeos e fotos pornográficos com a presença do menino.

Segundo o delegado que investiga o caso, Humberto Teófilo, em uma das gravações, a mulher aparece beijando o filho. Em outra, o garoto aparece com os dedos nas partes íntimas da mãe.

Ainda conforme o investigador, a mulher tinha vídeos tendo relações sexuais com outras pessoas e com a criança ao fundo, além de o menino aparecer ingerindo bebida alcoólica. O material será encaminhado à perícia.

O caso segue sob investigação. A Polícia procura por mais pessoas que possam estar ligadas ao crime.