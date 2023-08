Mãe esquartejou filha e guardou na geladeira por vingança, diz família

Levada à delegacia, ela teria confessado o crime com frieza. A mulher alegou, inicialmente, que havia conhecido homens por meio de aplicativos de relacionamento e que, durante um desses encontros, teria usado drogas e dormido. Depois, ela conta que acordou, viu a filha morta e “não soube o que fazer”, momento em que teria decidido colocar o corpo da criança na geladeira, há aproximadamente um mês.

Segundo a mulher, a criança estava no banheiro escovando os dentes quando foi atacada por ela com uma faca.

O corpo foi esquartejado horas depois, ainda de acordo com a suspeita. A mulher mudou de endereço, mas, segundo testemunhas que ajudaram na mudança, a geladeira estava pesada, embalada com um lençol, e foi preciso ao menos quatro pessoas para o transporte do eletrodoméstico, situação que chamou a atenção do atual namorado e da sogra da suspeita.

Nesse sábado (26/8), a mulher deixou a chave de casa com a família do namorado e foi até a zona leste para falar com o ex-marido. A sogra dela suspeitava de armas ou drogas escondidas na geladeira e decidiu abri-la, momento em que encontrou o corpo da menina.

O caso foi investigado pelo delegado Eder Vulczak no 47° DP (Capão Redondo) como homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver.