Magoado com a Globo, Renato Aragão é homenageado na Record com Dedé Santana

Magoado com a Globo por não ter sido convidado para participar do Criança Esperança, Renato Aragão será homenageado pela Record junto com Dedé Santana. Eles gravaram uma entrevista na última quarta com o repórter Michael Keller que será exibida no Domingo Espetacular, dia 20 de agosto.

Na conversa, eles relembraram o início da carreira na televisão como Os Insociáveis, exibido na Record entre 1971 e 1974. O programa foi uma espécie de embrião de ‘Os Trapalhões’, humorístico que foi atração dos domingos da Globo entre 1977 e 1994.

O encontro faz parte de uma série de reportagens da Record que celebram os 70 anos de fundação da emissora. Já foram recebidos e homenageados nomes como Ana Maria Braga, Ratinho, Eliana, entre outros artistas.

Dedé Santana se mostrou animado com a homenagem e com o reencontro com Aragão, que interpretava Didi Mocó no humorístico. “É sempre bom lembrar a carreira e a vida com o Renato, né?”, disse, em encontro com o F5, no Rio.

A homenagem da Record a Renato Aragão vem logo após a concorrente não tê-lo convidado para seu programa beneficente, idealizado pelo humorista nos anos 1980. “Renato simplesmente não foi chamado pela Globo”, diz Lilian Aragão, mulher do ator, em entrevista ao F5 no início do mês.

“Ele participaria com o maior prazer, é um programa que ajudou a criar”. Segundo Lilian, Renato ficou “muito triste” por não ter sido lembrado nem ter recebido qualquer homenagem no programa. “Ele se dedicou ao Criança Esperança por quase trinta anos!”.