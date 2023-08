Maiara é diagnosticada com doença autoimune e se pronuncia

Maiara, da dupla com Maraisa, revelou, nesta quinta-feira (24/8), que assim como a irmã, também foi diagnosticada com alopecia, doença autoimune que causa queda de cabelo.

“Não adianta só ter um cabelo bonito por fora, ele tem que estar saudável por dentro também”, começou a artista, que contou que está em tratamento.

“A Eliana e o doutor Domingos fazem isso por mim. Eles cuidam do meu cabelo de forma integral, desde a escolha do mega, a troca, até o método da microemborrachada. E não esqueçam da importância da vitamina e da aplicação correta, com os exames em dia. Cuidar do cabelo é cuidar da autoestima”, disse Maiara.