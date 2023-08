Mais de 200 famílias aceitaram aluguel social após desapropriação no Irineu Serra

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasd), informou que até o momento, 217 famílias que ocupavam a Terra Prometida, uma área no bairro Irineu Serra, em Rio Branco, aceitaram participar do aluguel social.

Segundo o governo, desse quantitativo, pouco mais de 100 famílias já entregaram a documentação exigida para participar do programa.

As famílias que têm direito ao benefício devem ir à sede da Seasd, de segunda a sexta-feira, das 7h às 14h, com a documentação requerida no ato do cadastramento. Ressalte-se que o Estado concede a essas famílias a escolha de onde irão morar, desde que o local apresente condições de habitabilidade estabelecidas em lei.

Vale destacar, ainda, que o valor do aluguel social varia de R$ 450 a R$ 650, de acordo com a composição familiar.

O governo Acre também continua dando assistência às famílias que estão abrigadas no Parque de Exposições, inclusive com alimentação e transporte de crianças à escola.