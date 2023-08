Mais de 50 peões devem participar do rodeio da Expoacre Juruá 2023

O Rodeio da ExpoAcre Juruá 2023 será realizado nos dias 31 de agosto, 1 e 2 de setembro. Dessa forma, 52 peões já estão inscritos para a competição. A estrutura está sendo montada na área da Expoacre Juruá, no estacionamento do Estádio Arena do Juruá, na Rodovia AC-405, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com um dos coordenadores da Expoacre Juruá, Marcos Barbosa, da secretaria de Estado de Produção e Agronegócio – Sepa, informou que entre os inscritos, há peões de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Ipixuna no Amazonas e alguns de Rondônia.

Na Arena de Rodeio, haverá também provas de 3 tambores no dia 1° de setembro e provas de Laco em Dupla, no dia 2 de setembro. Vale destacar que todas as modalidades serão premiadas.

Juntando a motocicleta e os demais prêmios, a premiação total alcança um valor de R$ 36 mil.