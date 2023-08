A informação foi publicada pelo portal TuttoMercato e confirmada pelo ge. Paquetá, de 25 anos, foi contratado pelo West Ham em agosto do ano passado por 51 milhões de libras. Com a saída de Declan Rice, o brasileiro é um dos principais jogadores do elenco. Os Hammers esperam faturar mais com uma possível venda do ex-Flamengo.