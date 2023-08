Marcelo acerta e vai reforçar o Porto Velho na Copa do Brasil

O zagueiro Marcelo, um dos destaques do Sena Madureira na conquista do Campeonato Estadual Sub-20, acertou com Porto Velho e será mais um reforço para a disputa da Copa do Brasil.

Os representantes do atleta tinham a intenção de colocá-lo no Galvez, mas a questão financeira determinou a transferência para a Locomotiva.

Salários de profissional

Marcelo será o segundo acreano do Porto Velho. O atacante Alifi também foi contratado. A diretoria do time rondoniense promete pagar salários bem atrativos para atletas ainda na categoria de base.

Adversário do Galvez

O Porto Velho recebe o Galvez na quinta, 17, na capital rondoniense, em um duelo válido pela 1ª fase da Copa do Brasil. Quem vencer avança. Se o jogo terminar empatado, a vaga será decidida nas cobranças de penalidades.