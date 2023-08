Marcos Frota fala sobre os quatro filhos e elogia Carolina Dieckmann, sua ex-mulher

— Adoro quando recebo mensagens deles, isso aumenta a nossa cumplicidade. Quando eles pensam em mim, estão ligados comigo. Não precisa ser em datas especiais. Hoje, cada um tem as suas escolhas. Eu fico à distância, em estado de prontidão. Confesso que às vezes me meto na vida deles (risos). Mas eles também não dão mole para mim. Me dão bronca, são muito atentos ao que acontece comigo — conta o ator de 66 anos, que está no ar na edição especial de “Mulheres de areia“, na TV Globo. — Eles assistem e vão comentando (no grupo). O Davi não era nascido na época da novela e, para ele, é tudo novidade.