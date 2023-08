Marcus Alexandre almoça com Nabor Júnior e ganha presente do MDB em Brasília

O ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, esteve com o ex-governador e ex-senador Nabor Júnior em um almoço nesta terça-feira (8), no restaurante Dom Francisco, localizado às margens do Lago Paranoá, em Brasília.

Nabor aproveitou o encontro para felicitar Marcus Alexandre e entregar um broche do MDB, que Marcus passou a usar.

Na tarde de hoje, Marcus deve ser recebido pelo presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, e se filiar a sigla.

Também participaram do almoço Francimar Almeida, Adalberto Ferreira, Wagner Sales, Tanizio Sa, Chagas Romao, Flaviano Melo, Ney Melo, Elves Danes, Ney Ferreira e Lora Rocha, filha de Nabor.