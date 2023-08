Marcus chega em Rio Branco na próxima semana e deve lançar pré-candidatura com festa na sede do MDB

O MDB no Acre prepara uma grande festa para receber o ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, filiado nesta semana em Brasília, abençoado pelo presidente nacional da sigla, Baleia Rossi.

O primeiro ato do partido deverá iniciar a pré-campanha de Marcus pela disputa à Prefeitura de Rio Branco. O evento será realizado na próxima terça-feira (15), na sede do MDB na capital, a partir das 8h.

É esperado a presença de todas as lideranças estaduais do partidos, como o ex-deputado Flaviano Melo, principal articulador político da candidatura de Marcus, do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Wagner Sales, que deverá ser acompanhado da esposa e deputada estadual Antônia Sales e da filha, também pré-candidata à prefeita de Cruzeiro do Sul, Jéssica Sales.

Filiação em Brasília

Em encontro realizado nesta terça-feira (8), em Brasília, aconteceu oficialmente o ato de filiação do ex-prefeito de Rio Branco, engenheiro civil Marcus Alexandre, ao partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB). A filiação foi assinada e abonada pelo presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, e contou com as presenças de lideranças da sigla no Acre, ex-deputado federal Flaviano Melo, que é presidente da Executiva Regional do partido, Vagner Sales, ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, e do deputado estadual Tanizio Sá, ex-deputado estadual Chagas Romão, presidente do Executiva Municipal do MDB de Rio Branco, o ex-deputado federal e estadual João Correia, vereador de Sena Madureira, Elves Dany, que também se filia hoje ao partido, além de outros dirigentes e filiados.

Marcus Alexandre foi prefeito de Rio Branco por dois mandatos, esteve à frente da gestão municipal de 2013 a 2018, e tem a marca de muitas obras e realizações na capital acreana.