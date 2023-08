Marido de Britney Spears diz que foi atacado pela cantora enquanto dormia

Relatos apontam que Britney Spears teria cometido atos de agressão física contra seu agora ex-marido, Sam Asghari, ao longo dos sete anos em que estiveram juntos. Asghari, que recentemente entrou com um pedido de divórcio, revelou que em uma ocasião a cantora o deixou com um olho roxo enquanto dormia. As informações são do TMZ.

Fontes próximas ao casal relataram ao site norte-americano que vários episódios de conflitos ocorreram entre eles, chegando a requerer intervenção de seguranças. Em uma situação específica, em que a segurança não estava presente, Britney teria perdido o controle e começado a agredi-lo enquanto estavam na cama. Ainda de acordo com as fontes, Sam não teria revidado, mas teria ficado atordoado diante do ataque.

O suposto incidente teria ocorrido no início deste ano, e na mesma época, Sam foi fotografado com um olho roxo e marcas de mordida no antebraço. As fontes consultadas pelo TMZ também revelaram que o ex-marido de Britney estava preocupado em virtude do fato de a cantora demonstrar um fascínio por facas, mantendo objetos cortantes em diversas partes da casa, inclusive no quarto do casal. Segundo ele, a artista estava com uma percepção paranoica de que poderia ser alvo de um ataque e considerava as facas como uma forma de proteção.