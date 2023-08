Marido que matou acreana a facadas em Cobija é condenado a 30 anos de prisão

O companheiro de Janaína Menezes da Costa, de 32 anos, que foi morta a facadas na cidade de Cobija, Bolívia, foi condenado a 30 anos de prisão pelo crime de feminicídio.

O caso aconteceu no dia 6 de maio deste ano, na residência do casal. O autor do crime é Cesar Candia Ferrufino, que foi preso como principal suspeito pelo crime.

Para a Procuradoria Geral do estado de Pando ficou comprovado que Sergio matou a esposa após uma discussão.

“Conforme o Ministério Público, todo o trabalho investigativo foi realizado para provar a culpa do sujeito, como o depoimento de testemunhas, o laudo da autópsia que determinou que a vítima teve cinco perfurações que causaram sua morte por choque hipovolêmico [perda de sangue]. Da mesma forma, o sujeito reconheceu a sua responsabilidade e pediu pela saída alternativa do procedimento abreviado e foi condenado à pena máxima”, informou Marco Peñaranda, procurador-geral do Pando.

Sergio chegou a tentar o suicídio após cometer o crime, foi atendido no hospital local, em seguida encaminhado à delegacia, onde confessou o crime.

Relembre o caso

A morte da brasileira Janaína Menezes da Costa ganhou repercussão nacional nos principais periódicos brasileiros, a exemplo do Estadão, Globo e Terra.

Janaína Menezes foi morta a facadas na Bolívia, segundo as autoridades locais. O marido dela, o empresário conhecido como “Serginho” foi o principal suspeito do crime, desde o início.

Serginho foi encontrado ferido por faca em várias partes do corpo, inclusive no pescoço, dando sinais à primeira vista, que teria acontecido uma luta corporal entre o casal, sendo que a mulher foi atingida por cerca de cinco vezes na região do pescoço, não resistindo aos ferimentos, morrendo no local.