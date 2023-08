MC Cabelinho e Bella Campos terminaram? Entenda a confusão

Um dos casais mais amados da internet teria chegado ao fim? Rumores sobre um possível término entre MC Cabelinho e Bella Campos tomaram conta das redes sociais na tarde deste domingo (27/8). O funkeiro, inclusive, teria sido visto com outra mulher em Belo Horizonte.

Tudo começou após o perfil SubCelebrities, no Instagram, afirmar que Cabelinho teria dito para uma ex-ficante que estava solteiro, mas ainda não tinha revelado o término para todo o Brasil.

O perfil divulgou supostas fotos da moça na recepção do hotel em Belo Horizonte em que o cantor estava hospedado, além de registros dos dois da época em que ainda se relacionavam.

Procurado pelo perfil, Cabelinho apenas disse estar surpreso com a notícia, mas não comentou se o relacionamento com Bella Campos chegou ao fim.

Após o perfil divulgar a notícia, o nome de Bella Campos foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Os internautas relembraram que o casal fez, recentemente, tatuagens com o nome um do outro.

O Metrópoles tenta contato com a assessoria de imprensa de Cabelinho, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para atualização.