MEC determina que faculdades recebam alunos da U:verse após prejuízos

A diretoria de supervisão do Ministério da Educação (MEC) enviou ofício às sete instituições de ensino superior do estado do Acre para que estas possam acolher os acadêmicos do Centro Universitário U:Verse, após a instituição encerrar as atividades em Rio Branco.

O anúncio foi feito pelo assessor especial do MEC, o ex-deputado Léo de Brito. De acordo com ele, os ofícios foram enviados para que as instituições agilizem o processo de acolhimento dos alunos. “Como uma forma de agilizar, nós já estamos iniciando as tratativas direto com as instituições para que possam receber os alunos e para que não haja nenhum tipo de prejuízo”, disse.

A U:Verse encerrou suas atividades no dia 30 de junho, desde então, cerca de 500 alunos lutam para conseguir o direito de concluir suas graduações. O Ministério Público do Acre (MPAC) realizou uma audiência pública no final de julho, com a presença de alunos e de representantes da faculdade para tentar encontrar uma solução para a situação dos estudantes, na qual foi apresentada uma proposta de migração dos estudantes da U:Verse para o Centro Universitário Estácio Unimeta. No entanto, o MPAC destaca que essa proposta poderá acarretar grandes prejuízos aos alunos, devido às diferenças significativas na grade curricular das instituições, que resultará em atrasos na conclusão dos cursos.

Diante da situação, o MPAC resolveu abrir uma ação civil pública sobre o caso. Entre os pedidos feitos na ação, o MPAC solicita que a U:Verse contrate, em até 10 dias, docentes para permitir que os alunos dos últimos períodos concluam seus cursos de acordo com o contrato estabelecido.

Outra situação é a dos bolsistas do Prouni, que caso migrem para outra instituição, eles receberiam apenas um desconto de 70% nas mensalidades dos cursos respectivos. Por isso, foi requerido que a instituição arque com o valor remanescente oferecido pelo Centro Universitário Estácio Unimeta para os bolsistas integrais do Prouni até a conclusão de seus cursos.