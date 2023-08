Médico explica situação de Faustão: “A condição mais temida”

Internado desde o dia 5 de agosto, no hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, Faustão está em cuidados intensivos para tratar a compensação clínica de insuficiência cardíaca. Durante a entrevista exclusiva com a coluna, o médico Edmo Atique Gabriel falou sobre causas, sintomas e tratamentos.

“Quando se pensa em doença cardiovascular, certamente a condição mais temida é a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca se contextualiza muito bem quando o indivíduo tem histórico de vários infartos do miocárdio, em caso de reumatismo das válvulas cardíacas (febre reumática), doença de Chagas em fase avançada e arritmias cardíacas”, explica.

De acordo com o cirurgião, a insuficiência se caracteriza por limitação física, muita falta de ar, inchaço nas pernas, distensão abdominal, redução do fluxo urinário, alterações cognitivas e de memória, retenção excessiva de líquidos e, o mais marcante, a necessidade de utilizar grande quantidade de medicamentos em doses geralmente elevadas. Como impacto final, a qualidade de vida entra em descenso, gerando depressão e alterações de autoestima.

De acordo com a progressão dos sintomas e a constatação da perda quantitativa e qualitativa de força do coração, em exames como teste cardiopulmonar e ecocardiograma, a insuficiência do coração pode ser tratada de uma forma mais individualizada.

“As pessoas precisam mudar seu estilo de vida e focar no compromisso de manter uma rotina de atividades físicas, sempre respeitando seus limites e obedecendo às recomendações médicas”, diz.

Médico explica situação de Faustão, internado com insuficiência cardíaca

De acordo com o Dr. Edmo, a insuficiência cardíaca pode estar na fase compensada ou descompensada e explica como é o tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca, do qual Faustão está sendo submetido. Na segunda opção (descompensada), significa que o paciente está muito sintomático, os parâmetros clínicos, pressão arterial, oxigenação, batimento cardíaco, está desorganizado. “Quando se diz que irá adotar um protocolo de compensação clínica, significa que, por intermédio de uma série de medicamentos, vai tentar transformar este desequilíbrio, que a insuficiência cardíaca está provocando no corpo em uma situação de estabilidade. Ou seja: não vai estar curando o quadro de insuficiência, mas vai estar estabilizando os sintomas. Isso acontece somente por medicamentos e monitoramento intensivo”, explica.

Questionado se a cirurgia bariátrica, feita por Faustão, em 2009 poderia ter influenciado no atual quadro de saúde do artista, o cardiologista, que também é nutrólogo, afirma: Sim. Pacientes submetidos à cirurgia bariátrica precisam de suplementação de alguns nutrientes, sendo que muitos destes são essenciais a uma boa função do coração. Quando esta suplementação não for bem feita, há o risco de desenvolver uma insuficiência do coração ou risco de agravar uma insuficiência cardíaca já existente”.

Boletim médico



Um boletim médico, divulgado pela assessoria do hospital, revela o quadro de saúde de Faustão. Segundo a nota, o apresentador está em tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca e encontra-se estável e em cuidados intensivos.

“Fausto Silva está internado desde o dia 5 de agosto para o tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca. Neste momento, encontra-se estável e em cuidados intensivos”, diz o boletim assinado pelos médicos Dr. Fernando Bacal, cardiologista, e Dr. Miguel Cendoroglo Neto, Diretor-Médico e Serviços Hospitalares.