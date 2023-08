Mega-Sena: ninguém acerta dezenas, e prêmio vai a R$ 115 milhões; veja números

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena, e o prêmio acumulou mais uma vez. O sorteio do concurso 2.619 foi realizado na noite desta quarta-feira (9).

Veja as dezenas sorteadas: 41 – 05 – 50 – 39 – 44 – 36

Segundo a Caixa, 83 apostas acertaram cinco dezenas e vão ganhar R$ 76.879,44, cada. Outras 6.849 apostas fizeram quatro acertos e vão receber R$ 1.330,95, cada uma.

O próximo sorteio da Mega-Sena será no sábado, 12, a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. O valor estimado do prêmio é de R$ 112 milhões. As apostas podem ser feitas até o sábado, às 19h.

Sorteios, valor e como apostar

A Mega-Sena paga prêmios milionários a quem acerta os seis números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Eventualmente, ocorrem ‘Mega-Semanas’, com sorteios às terças, quintas e sábados.

Uma aposta simples da Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita nas casas lotéricas, pela internet ou no aplicativo para smartphones Loterias Caixa.