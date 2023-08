Mercúrio retrógrado vem aí; confira dicas de como se preparar para o período

Faltam apenas 10 dias para o início do tão comentado período de Mercúrio retrógrado. Se você nunca se preparou para esse evento astrológico, não se preocupe! Vamos dar algumas dicas práticas do que você pode fazer e o que é melhor evitar até que o planeta retome seu movimento direto.

Em 2023, temos quatro eventos de Mercúrio retrógrado (confira as datas). O próximo está prestes a começar: em 23 de agosto, estendendo-se até 15 de setembro. Durante esse período, as questões governadas por Mercúrio podem retroceder ou até mesmo estagnar —como comunicação, sistemas, transportes e plano mental.

Por isso, você pode se ver resolvendo ou revivendo situações que pareciam ter sido deixadas no passado. Ou então perder tempo ou tomar decisões que custar mais caro logo ali na frente. Diante disso, é fundamental entender como lidar com esse trânsito astrológico. Com 10 dias restantes, aqui estão algumas dicas práticas para se preparar para o Mercúrio Retrógrado.

8 DICAS PRÁTICAS ANTES DO MERCÚRIO RETRÓGRADO

1. Adiante assinatura de contratos: Se possível, evite assinar contratos durante esse período, pois podem surgir problemas inesperados.

2. Troque ou compre eletrônicos e faça compras online importantes: A probabilidade de problemas técnicos é maior durante a retrogradação.

3. Produtos com entrega em data específica: Com Mercúrio retrógrado, há risco de atrasos ou extravios nas entregas.

4. Mudança de residência: Já é desafiador em condições normais, imagine com Mercúrio retrógrado!

5. Adiante conversas delicadas que envolvam cobranças: A comunicação tende a ficar confusa durante esse período.

6. Conversas em relacionamentos amorosos: Alcançar um acordo pode ser mais difícil, pois as emoções podem ser mal interpretadas.

7. Negociações financeiras: Acordos que envolvem valores e condições requerem comunicação clara e direta, algo que pode ser afetado pela retrogradação de Mercúrio.

8. Faça backup de seus dados: Evite perder informações importantes devido a um esquecimento.

E QUANDO COMEÇAR?

Embora esse seja um trânsito que possa trazer desafios, é essencial lembrar que também é um momento de revisão. Use-o para repensar projetos, revisar acordos, reavaliar relacionamentos.

Lembre-se que é um período propício para reflexão, não para tomar grandes iniciativas.

Além disso, é importante entender especificamente como você pode viver esse trânsito astrológico. Para isso, é só acessar o horóscopo personalizado.

Entre lá e procure pelo trânsito de Mercúrio entre os trânsitos ativos. Então, você vai poder ver previsões e dicas bem mais assertivas para você, que vai muito além do signo e das tendências gerais.

Quando Mercúrio está retrógrado, os assuntos da casa por onde o planeta está passando podem estar mais sujeitos a atrasos e confusões, requerendo muito mais atenção da sua parte. É aí que entra a preparação —que você pode fazer nesses próximos dias.