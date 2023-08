Mesmo com problemas, Pedro Antunes vence e lidera a Júnior da Fórmula Vee

Foi um fim de semana difícil com carro quebrado, na primeira prova, por causa de um toque na traseira e viseira embaçada, na segunda prova, por causa da chuva no autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo.

Mesmo com todos os problemas, o acreano Pedro Antunes venceu a segunda prova da Fórmula Vee Júnior e ampliou a vantagem da liderança do Campeonato. São 9 vitórias em 12 provas.

“Minha viseira estava muito embaçada devido à forte umidade. Felizmente consegui guiar rápido e com segurança para garantir a vitória e se aproximar ainda mais do título”, declarou o piloto acreano.

2º no geral

Pedro Antunes lidera a Júnior com 198 pontos e na classificação geral soma 159 pontos, ocupando a segunda colocação.

“Minha meta é o título da Júnior e tentar conquistar a melhor colocação possível no geral. Ainda terei grandes desafios na temporada”, disse Pedro Antunes.

Próxima etapa

A próxima etapa do Campeonato Paulista de Fórmula Vee será realizada nos dias 22 e 23 de setembro novamente no Velocitta, em Mogi Guaçu, São Paulo.

O fechamento da temporada 2023 vai ocorrer no mês de dezembro no autódromo de Interlagos.