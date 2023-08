Messi no Brasil? Inter Miami é convidado para jogar a Libertadores

Já pensou a oportunidade de ver Lionel Messi jogando a Libertadores no Brasil? O craque argentino pode estar muito próximo de atuar pela competição continental.

De acordo com o jornalista argentino Hugo Balassone, do canal TyC Sports, Claudio Tapia, presidente da AFA (Associação do Futebol Argentino), convidou o Inter Miami, time onde joga Messi, para participar da Libertadores de 2024, a pedido da Conmebol.

Agora nos Estados Unidos, Messi mal chegou e já vai fazendo história. Em apenas seis jogos pelo Inter Miami, que foi fundado em 2018, o argentino já se tornou o terceiro maior artilheiro da equipe.

Confira: