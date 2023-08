“E aí, galera. Só para avisar que ontem eu, realmente, passei mal durante o espetáculo. Estava com febre e forcei a barra de fazer. Não devia ter feito. Tive uma queda de pressão logo no início do show, mas já estou bem e já fui medicado. Tá tudo 100%. E Kiss me, Kate continua no Teatro Villa Lobos”, afirmou ele em um vídeo postado no Instagram.

Na legenda da gravação, ele afirmou que hoje se apresentará normalmente: “Aos amigos que se preocupam. Hoje estou de volta. O show não pode parar!”, garantiu. Nos comentários, amigos e fãs enviaram mensagens de apoio para Falabella. “Melhoras amor”, escreveu Ingrid Guimarães. “Se cuide! Não force a barra! Já fez todo uma avaliação médica? Sua vida é preciosa ! Amamos você!”, declarou outra. “Miguel que você fique bem de saúde logo para seguir fazendo o que faz de melhor! Forte abraço”, postou outro. “Levamos um susto aqui Mig! Se cuida e não esqueça de priorizar o prioritário! Te amamos muito!”, declarou uma terceira. A peça De um lado, um ator, diretor e dramaturgo dos mais talentosos surgidos nos anos 1980. Do outro, dois realizadores que ajudaram a reavivar o teatro musical no país. Entre eles, uma das nossas mais talentosas “cantrizes”. E quem eles são? Miguel Falabella e a dupla Charles Möeller e Claudio Botelho trabalham finalmente juntos no teatro. Esse tão esperado encontro se dá com Kiss me, Kate – O beijo da megera, musical de Cole Porter (1891-1964) inspirado na comédia A megera domada, de Shakespeare. A ponte entre Falabella e a dupla deu-se através de Alessandra Verney, que protagoniza a montagem ao lado do amigo e que fez sua estreia no musical Cole Porter – Ele nunca disse que me amava, encenado por Möeller e Botelho no ano 2000. Verney e Miguel atuaram juntos recentemente em A mentira e voltam a trabalhar num musical desde Alô, Dolly, no qual dividiram, em 2012, a cena com a inesquecível Marília Pêra (1943-2015).