Miley Cyrus abre jogo sobre problemas de saúde mental: ‘Terapia para curar memórias dolorosas’

No início de 2023, Miley Cyrus voltou às paradas com o hit ‘Flowers’, na qual fala sobre a superação de um relacionamento amoroso. Na última década, a artista ainda se arriscou no rock e impressionou com covers de grandes artistas do gênero. Sua última passagem pelo Brasil aconteceu em 2022, com apresentação elogiada no Lollapalooza.