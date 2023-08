Ministro dos Aeroportos vai receber deputados do Acre para tratar da crise aérea, anuncia Gonzaga

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga anunciou na tarde desta terça-feira (8), que a bancada federal do Acre e uma comissão de deputados estaduais serão recebidos pelo ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França.

Gonzaga está em Brasília , onde se reuniu com o senador Alan Rick e os deputados federais Gerlen Diniz e Ulisses Araújo, que atuaram para garantir o encontro com o ministro. Para ir a capital federal, Luiz Gonzaga sentiu na pelo o drama que o Acre vive pela falta de voos. Ele precisou sair de Rio Branco de carro até Porto Velho, onde pegou o voo para Brasília.

“Fico feliz em ver a participação da Assembléia na solução dos problemas do nosso estado. Nós somos o termômetro da sociedade. Todos os problemas vão pra Assembleia Legislativa. Todos deputados estaduais e a bancada federal estão empenhados em buscar uma solução para esse problema“, disse o presidente.

Gonzaga anunciou que a audiência com ministro vai acontecer no próximo dia 17, as 11H, com a presença da bancada federal e de uma comissão da ALEAC.