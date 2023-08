Modelo faz o “marido de corno” no OnlyFans e conquista famosos

A influencer Gisa Custolli tem uma conta no OnlyFans onde divulga experiências sexuais diferentes. A modelo vem faturando alto com vídeos nos quais o marido é feito de corno e assiste ela se relacionando com outra pessoa.

“Meu marido descobriu que gosta de me ver com outros caras. Ele me incentiva, é bem tranquilo, não tem ciúmes e até grava algumas cenas para mim”, conta. Com um relacionamento liberal, a mulher tem atraído a atenção de celebridades.