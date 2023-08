Moradores de invasão abrem barricada e impedem entrada da imprensa

Com barreiras policiais fechando acessos até a invasão Terra Prometida, na Estrada do Irineu Serra, moradores que fecharam a ocupação Marielle Franco, no bairro Defesa Civil abriram barreira para passagem da imprensa.

Os moradores relatam que os policiais estão fazendo barreiras dentro de uma área de mata para impedir a passagem de pessoas, dando acesso à invasão Terra Prometida, local onde a segurança pública negocia com os moradores para realizar a desocupação da área.

Segundo os protestantes, a comunidade não irá permitir a ocupação policial. Um cordão humano se formou para impedir a entrada da polícia.