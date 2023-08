A Operação Lucas 12:2 investiga o destino de presentes dados ao então presidente Bolsonaro durante visitas oficiais. Segundo o Tribunal de Contas da União (TCU), os itens devem ficar no erário da União e não no acervo pessoal do ex-mandatário.

O tenente-coronel Mauro Cid, o seu pai, o general da reserva Mauro Cesar Lourena Cid, e os ex-ajudantes de ordens de Bolsonaro teriam negociado a venda das joias com lojas de luxo nos Estados Unidos. O advogado de Mauro Cid, Cezar Bittencourt, declarou que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro pretende admitir que vendeu os objetos de luxo a pedido do ex-presidente Bolsonaro. Cid foi preso em maio no âmbito da operação da PF que investiga a falsificação de comprovantes e vacinas de Bolsonaro. Além da quebra de sigilo, Moraes autorizou o pedido de cooperação internacional apresentado pela Polícia Federal para solicitar aos Estados Unidos a quebra de sigilo bancário de Bolsonaro e Michelle. O Metrópoles entrou em contato com os advogados de Bolsonaro e Michelle, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.