Morre Tonivan, cinesta acreano e irmão da desembargadora Eva Evangelista

O cineasta Antônio Adão Evangelista, também conhecido como Tonivan, membro de tradicional família acreana e irmão da desembargadora Eva Evangelista de Araújo Souza, decana do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC), faleceu em Rio Branco na manhã desta quinta-feira (3). Amigos informaram que ele havia sofrido um AVC (Acidente Vascular Cerebral) fazia alguns dias e estava sob tratamento após passar por cirurgia, quando veio um segundo ataque da doença, e ele não resistiu.

Ao lado de amigos como Adalberto Queiroz, o atual presidente da Academia Acreana de Letras (AAL), e de João Batista Marques de Assunção, o “Teixeirinha do Acre”, falecido em 2017, Tonivan fez parte do movimento de cinema no Acre, no início dos anos 70, quando um grupo criou o Estúdio Cinematográfico Amador de Jovens Acreanos (Ecaja). O movimento do cinema acreano foi iniciado por um pequeno grupo de oito a dez pessoas e depois chegou a ter mais de 60 integrantes.

Tonivan ajudou a realizar o 1° Festival de Cinema Acreano em película super 8, ocorrido no Acre, em 1979, quando a dupla de cineastas Binho Marques (que foi governador do Acre de 2007 a 2010) e Silvio Margarido venceu o prêmio com o filme “Xadrez”.

Entre 1982 a 1986 não houve produção de filmes no Acre porque foi quando saiu o super 8 do mercado e chegou uma nova tecnologia, o VHS e os cineastas acreanos não tinham dinheiro pra comprar porque era caro. Isso só veio no início de 1987.

O primeiro filme acreano, produzido pela Ecaja, foi “Fracassou Meu Casamento”, filmado na cidade de Brasiléia, com o apoio então deputado Wildy Viana das Neves, que doou um projetor gravador para produzir todos os filmes realizados em película durante a década de 70. O primeiro filme acreano a utilizar a Lei de Incentivo à Cultura do Município de Rio Branco foi “Menina Mãe”, idealizado pela professora Mazé Oliveira, adaptado e dirigido por Adalberto Queiroz, em 1997.

“O Tonivan fez partte de todo esse movimento”, registrou o amigo.