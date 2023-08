Morte de Odette Castro e George Pinheiro, enquete e outras; veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Doutora Odette Castro morre internada no Hospital do Rim em Rio Branco

A comunidade médica e a população de Rio Branco estão de luto com o falecimento da respeitada ginecologista, Odette Castro De Aguiar Nunes, aos 67 anos. A médica, que enfrentava um câncer de pulmão com determinação, teve sua batalha interrompida nesta segunda-feira (21) pela metástase cerebral, que acabou sendo fulminante. Apesar do câncer original ter sido vencido, as complicações resultantes da disseminação para o cérebro foram demais para o coração.

Morre homem que foi encontrado com rachadura no crânio na calçada do Tardezinha

Morreu na noite deste domingo (20), na Unidade de Terapia Intensiva do Pronto-Socorro de Rio Branco, Laércio Santos, de 36 anos, que foi encontrado em abril do ano passado desacordado e com uma rachadura no crânio, no lado de fora do bar e casa noturna Tardezinha.

TERÇA-FEIRA

Governo antecipa pagamento de salário de agosto e prêmio de valorização para servidores; veja datas

O governo do Acre anunciou nesta terça-feira (22), a antecipação do pagamento do salário dos servidores ativos e inativos estaduais, referente ao mês de agosto. Além disso, o Executivo também antecipou o prêmio de valorização dos servidores da Segurança, gestores de políticas públicas e especialistas.

Enquete ContilNet: em quem você votaria para a Prefeitura de Rio Branco em 2024?

Pela primeira vez, a capital Rio Branco pode ter recordes na quantidade de candidatos à Prefeitura nas eleições do ano que vem. Até o momento, pelo menos 10 nomes indicaram ou foram alvos de especulação e podem concorrer ao cargo.

QUARTA-FEIRA

Mãe abandona duas filhas autistas na frente da casa do pai e vai embora

Um caso de abandono de incapaz foi registrado na unidade de segurança pública de Sena Madureira nesta semana. Informações indicam que uma mãe largou as duas filhas em frente à residência do ex-marido e seguiu em um carro para Rio Branco. As meninas têm 13 anos.

Adolescente que teve mal súbito em academia de Rio Branco perde movimentos e família faz campanha

A adolescente Ed Elen sofreu três paradas cardíacas após ter um mal súbito em uma academia de Rio Branco, no último mês.

Aos 16 anos de idade, a jovem ficou sem movimentos e vai precisar ter a residência adaptada quando receber alta. Por esse motivo, a família de Ed Elen criou uma campanha para arrecadar doações.

QUINTA-FEIRA

Adolescente é assassinado por facção após tentar matar o pai com enxada

O adolescente Weverton Wesley de Souza Carneiro, de 14 anos, foi perseguido e executado a tiros na madrugada desta quinta-feira (24), na Rua Baixa Verde, na Cidade Nova, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Aos 73 anos, George Pinheiro morre vítima de câncer em Rio Branco

O empresário George Teixeira Pinheiro, 73 anos, executivo da rede hoteleira Irmãos Pinheiro, e ex-presidente da CACB (Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil), faleceu na noite desta quarta-feira (23) vítima de câncer, em Rio Branco (AC).

SEXTA-FEIRA

PF deflagra mais uma operação no Acre, e 11 pessoas são presas

Sob o nome de Rapirrã, um Grupo Especial de Investigações Sensíveis da Polícia Federal do Acre (GISE/AC) deflagriou, na manhã desta sexta-feira (25), uma operação Plácido de Castro, município do interior do Acre. A operação visa o combate ao tráfico de drogas e o comércio ilegal de armas de fogo na região.

Prefeitura divulga resultado preliminar de provas de concurso público; veja listas

A Prefeitura de Rio Branco divulgou, nesta sexta-feira (25), no Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado preliminar da prova de títulos, referente ao concurso público para provimento de cargos e cadastro de reserva para o quadro de pessoal. A prova de título foi feita para os cargos de Auditor Municipal de Controle Interno, Contador e Procurador Municipal.