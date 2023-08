Motociclista que teve perna amputada em acidente recebe alta em Rio Branco

O motociclista Renan Felipe Bezerra da Silva, que passou 30 dias internado após um acidente de trânsito, recebeu alta do Pronto-Socorro de Rio Branco na última segunda-feira (28) e voltou para casa. Renan foi recebido com queima de fogos, bolo e carinho da família, amigos e conhecidos.

Dos 30 dias hospitalizado, 18 foram dentro da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro. Ele foi para enfermaria da unidade de saúde no dia 19 de agosto.

Durante colisão com um carro no final de julho, na Rua Rio de Janeiro, na capital, Renan teve a perna esquerda arrancada, sofreu uma laceração no braço e ficou com diversas lesões após se atingido por um carro, que invadiu a contramão, acertou a moto dele e outro carro.

Segundo o g1 Acre, Renan tem retorno médico no próximo dia 8 com a realização de exames. A expectativa é de que nesse retorno os profissionais de saúde informem será necessário um novo procedimento cirúrgico no braço.