Motorista que matou 9 capivaras comparece espontaneamente para depor

O motorista que atropelou e acabou matando as nove capivaras, no Lago Sul, apresentou-se e prestou depoimento, na tarde desta quarta-feira (2/8), à Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente (Dema), da Polícia Civil (PCDF). Após o atropelamento, o condutor parou o carro e ligou para as autoridades legais para saber como deveria proceder.

O delegado-chefe da Dema, Douglas Fernandes, confirmou que o motorista compareceu espontaneamente e prestou declarações. “Ele disse que estava andando pela via e ocorreu esse atropelamento. Imediatamente, ele parou o veículo e verificou que as capivaras já estavam sem vida. Fez contato com as autoridades legais a fim de saber o que poderia ser feito naquele momento.”

Segundo Fernandes, o condutor foi orientado a retirar os animais da via para evitar novos acidentes. “Ele foi ouvido e as investigações continuam para verificar se há novos elementos para indicar se efetivamente houve um crime ambiental ou se foi uma fatalidade que acabou vitimando essas capivaras.”

Na manhã de ontem, os nove animais foram encontrados sem vida em um canteiro na QI 19, do Lago Sul. A Dema foi acionada e, ao chegar no local, verificou que, nas proximidades das carcaças, havia alguns pedaços e partes de um veículo, evidenciando um possível atropelamento.

Duas equipes do Batalhão Ambiental da Polícia Militar (BPMA) foram deslocadas até o local e, em virtude dos animais já estarem mortos quando as autoridades chegaram, não houve resgate por parte do batalhão. Após o trabalho dos agentes, veículos do Serviço de Limpeza Urbano (SLU) foram acionados para recolher os animais.

Multa

Em julho de 2023, foi sancionada uma lei que determina a prestação de socorro imediato em casos de atropelamento de animais na capital federal. Caso não cumpram a legislação, os condutores estarão sujeitos a pagamento de multa no valor de R$ 1 mil.