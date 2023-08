MP abre investigações sobre condutas de policiais envolvidos em polêmicas no Acre

O Ministério Público do Acre (MPAC) informou que acompanha de perto as investigações de dois casos que repercutiram no Acre nos últimos dias, envolvendo policiais penais.

O MP instaurou procedimentos administrativos para acompanhar as investigações sobre a conduta profissional dos dois agentes.

O primeiro, diz respeito ao policial Raimundo Nonato Veloso da Silva Neto, acusado de efetuar disparos de arma de fogo que matou um jovem de 20 anos, na saída de um show na Expoacre 2023, no domingo passado, dia 6 de agosto.

“A Promotoria acompanhará o processo administrativo aberto pelo Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), que investiga a conduta de Raimundo Nonato”, afirmou o MP.

Já o segundo caso, é em relação a um vídeo que circulou nas redes sociais, onde um estudante da Universidade Federal do Acre (Ufac), acusa um policial penal de abordagem truculenta.

A discussão entre os dois teria acontecido no trânsito, após o policial não dar a seta e entrar na rua de forma brusca, quase atingindo o estudante que estava de bicicleta. O agente teria saído do carro armado e empurrando o estudante. “Diante dessa situação, o MPAC solicitou à Corregedoria da Polícia Penal a apuração da conduta do agente”.

O MP não divulgou o nome do agente investigado.