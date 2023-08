MPAC vai entrar com ação contra liberdade provisória de policial que baleou duas pessoas

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), entrará com recurso contra a decisão da Justiça que concedeu liberdade provisória ao policial penal Raimundo Nonato Veloso da Silva Neto, acusado de balear duas pessoas na madrugada da última segunda-feira (7), no Parque de Exposições Wildy Viana, durante a Expoacre.

Em audiência de custódia realizada nesta terça-feira (7) o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. No entanto, a decisão proferida pelo Poder Judiciário resultou na concessão de liberdade provisória do policial penal.

Diante das evidências apresentadas quanto à autoria do crime e considerando a manutenção da ordem pública, o MPAC irá recorrer contra a decisão judicial. O prazo para a apresentação do recurso é de até cinco dias.

Raimundo Nonato, de 38 anos, é ex-diretor do presídio de Senador Guiomard, e teria assediado várias mulheres no interior de um barzinho dentro do Parque de Exposições. Ao tentar passar a mão em Rita de Cássia, de 18 anos, namorada de Wesley, acabou revidando e não permitiu ser tocada pelo policial penal, empurrando o agente de segurança pública. Quando o casal saiu do local, foi surpreendido pelo agente, que disparou diversos tiros contra os dois.

No PS, Wesley foi levado direto para o Centro Cirúrgico e, após ser submetido a uma intervenção cirúrgica, ficou internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), por cerca de 2 dias, mas não resistiu e morreu no início da tarde desta terça-feira.