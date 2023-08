Mulher com sintomas de coqueluche dá entrada na UPA; Sesacre se posiciona

Uma mulher com sintomas de coqueluche deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 2º Distrito, em Rio Branco. A paciente tem 56 anos e se dirigiu a unidade de saúde com reclamação de tosse, vômito e sangramento nasal. A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) informou ao ContilNet que foi feito uma coleta de material para exames e a paciente está estável.

“A mulher foi liberada e mandada para casa, com orientação que fique em isolamento, pois ainda não se sabe o que é, até que sejam feitos os exames e saia o resultado”, disse a assessoria de comunicação da Sesacre.

Segundo a Sesacre, o caso está sendo acompanhado pela Saúde de Rio Branco e pela Vigilância do Acre. Na Bolívia, um boletim informativo divulgou que foram confirmados mais de 700 casos de coqueluche em todo o país. O número acendeu um alerta nos municípios acreanos que fazem fronteira com o país.

SAIBA MAIS: Acre acende alerta após Bolívia registrar quase 800 casos de coqueluche

A Sesacre, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), já deu início à execução do plano de ação preventiva, para evitar possíveis surtos da doença em território acreano. A estratégia abrange diversas frentes de trabalho, com destaque para a capacitação intensiva dos profissionais de saúde nas cidades de fronteira.

O que é a coqueluche?

A coqueluche é uma doença respiratória altamente contagiosa causada pela bactéria Bordetella pertussis. Seus sintomas iniciais podem se assemelhar a um resfriado comum, com coriza, espirros e tosse leve. No entanto, a tosse característica da coqueluche é prolongada e frequentemente acompanhada por um som de chiado ao inspirar.

Em casos mais graves, a tosse pode ser intensa e violenta, podendo levar a episódios de sufocação.