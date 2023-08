Mulher é atacada por jacaré em seringal do Rio Purus e dá entrada no PS

A ribeirinha identificada até o momento como Fátima Silva, 25 anos, deu entrada na noite deste domingo (6), no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena, após ser atacada por um jacaré.

Ela apresentava vários ferimentos na coxa causados pelas mordidas do réptil.

De acordo com informações, dona Fátima se deslocava para a casa de sua cunhada e ao passar por um igarapé sofreu o ataque. O incidente ocorreu na altura do seringal sardinha que fica distante várias horas do porto de Sena Madureira.

Por se tratar de um local de difícil acesso, a vítima foi transportada em uma rede até a margem do Purus e em seguida trazida em um barco ao hospital de Sena Madureira. Ela continua internada em fase de recuperação.