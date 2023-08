Mulher ensina cadela a pedir seus desejos de grávida ao marido

Em um dos vídeos, Sapphire, da raça pomsky — uma mistura entre lulu da pomerânia e husky siberiano —, aparece apertando botões interativos para contar à Sunit que Sheena estava precisando de um copo d’água. O marido, então, responde: “A mamãe quer água? Vou pegar em dois minutos”.

Segundo depois, a cadela aperta diversas vezes um botão branco, que diz “vagabunda”. Ao escutar o barulho, o homem rapidamente se levanta e caminha em direção a cozinha, rindo (veja o vídeo neste link).

Em entrevista ao The New York Post, Sheena disse que encontrou os botões na internet e ensinou Sapphire a apertá-los com as patas. Como os médicos recomendaram repouso, a norte-americana conta com a ajuda da cadela para transmitir mensagens ao marido.